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10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu gerçekleştirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 06.11.2020 20:50 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.Safranbolu Atletizm Pisti’nde düzenlenen anma koşusunda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Karabük Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman ve sporcular katıldı.Koşu 80 metre Kız-Erkek ve 800 metre Kız-Erkek olmak üzere 2 ayrı kategoride yapıldı.Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğullar ve Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman tarafından verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’inci yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.
Safranbolu Atletizm Pisti’nde düzenlenen anma koşusunda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Karabük Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman ve sporcular katıldı.
Koşu 80 metre Kız-Erkek ve 800 metre Kız-Erkek olmak üzere 2 ayrı kategoride yapıldı.Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğullar ve Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman tarafından verildi.

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