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Müge Anlı'daki Hamid'in babası ortaya çıktı! Fotoğrafını ilk kez gördü! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hayatta kalabilmek için biyolojik babasını bulmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında tutuklanan annesi, ifadesinde ilk kez bir isim verirken merakla beklenen DNA testi sonucu, Müge Anlı'nın canlı yayınında açıklandı. Hamid'in babasının kim olduğu belli oldu.

Müge Anlı'daki Hamid'in babası ortaya çıktı! Fotoğrafını ilk kez gördü! ''Hık demiş burnundan düşmüş''
Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan ve hikayesiyle tüm Türkiye'yi hüzünlendiren Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babası belli oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklanan DNA testi sonucuna göre, annesi Nihal Beyit’in işaret ettiği kişinin Hamid’in babası olduğu ve babalık ihtimalinin yüzde 99,9 çıktığı belirtildi.

Müge Anlı daki Hamid in babası ortaya çıktı! Fotoğrafını ilk kez gördü! Hık demiş burnundan düşmüş 1

'HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ'

Müge Anlı canlı yayınında ekrana verilmeden Hamid'in babasının fotoğrafı gösterildi. Anlı, 'Yayına veremiyorum ama bu kadar benzerlik olmaz. Hık demiş burnundan düşmüş' diyerek baba ile oğul arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Müge Anlı daki Hamid in babası ortaya çıktı! Fotoğrafını ilk kez gördü! Hık demiş burnundan düşmüş 2

NE OLMUŞTU?

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatını tehdit eden Akdeniz anemisi nedeniyle ihtiyaç duyduğu ilik nakli için biyolojik babasını arıyordu. Genç adamın yaşam mücadelesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Yıllarca kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarmak için annesi Nihal Beyit'ten yardım istemişti.

Müge Anlı daki Hamid in babası ortaya çıktı! Fotoğrafını ilk kez gördü! Hık demiş burnundan düşmüş 3

Ancak Nihal Beyit, oğlunun biyolojik babasının kimliğini açıklamak yerine mahkeme yolunu işaret etmişti. Programda yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.

Mahkemenin verdiği kararla Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hamid'in dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

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Müge Anlı
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