YURTHABER
  4. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

MALATYA HABERLERİ  | 09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Gören, mesajında basının halkın ortak sesi ve kamuoyunun vicdanı olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.MHP’li Gören’in mesajı şu şekilde:"Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gören, mesajında basının halkın ortak sesi ve kamuoyunun vicdanı olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.
MHP’li Gören’in mesajı şu şekilde:
"Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Çalışan gazetecilerimiz gece gündüz demeden memleketimiz ve ülkemiz için, haber yapıyorlar. Bu kutsal işlerinde vatandaşlarımıza haberleri ulaştırıyorlar. Bu kapsamda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Sınava hazırlanan öğrencilere ikramSınava hazırlanan öğrencilere ikram
Şehir Gönülleri Meclisi toplandıŞehir Gönülleri Meclisi toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.