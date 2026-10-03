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Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti

Orkun Işıtmak, son YouTube videosunda Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün boyunca çalışmak üzere mutfağa girdi. Ancak Mehmet Şef’in henüz restorana gelmediği sırada mutfağa girerek ekiple tanışmaya çalışan Işıtmak, karşılaştığı beklenmedik tepkiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef'e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti
Öznur Yaslı İkier

Orkun Işıtmak, YouTube kanalında paylaştığı “500 TL'LİK VS 7.500 TL'LİK MASTERCHEF RESTORANINDA ÇALIŞMAK!” başlıklı videoda, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında mutfağa girerek bir günlük çalışma deneyimi yaşadı. Ancak Işıtmak’ın restorandaki ilk dakikaları, Mehmet Şef’in henüz gelmediği sırada yaşanan beklenmedik anlarla başladı.

Mehmet Yalçınkaya’nın restorana gelmesini beklemeyen Orkun Işıtmak, ekiple tanışmadan soluğu mutfakta aldı ve çalışmaya koyuldu. Işıtmak’ın mutfağa girdiğini öğrenen Mehmet Şef ise duruma müdahale ederek YouTuber’ı uyardı. Yalçınkaya, Işıtmak’tan kendisini beklemesini ve mutfağa girmemesini isteyerek, “Abi sen şu anda mutfağa girme, bekle. Biz seni ekiple tanıştıracağız” dedi.

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti 1

Bu uyarı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Orkun Işıtmak, “Birinci dakikadan golümü yedim” dedi. Çalışanların mikrofonları geri vermesi üzerine ise “Kovulduk mu?” diye sordu.

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti 2

Mehmet Şef mutfağın herkesin dilediği gibi girip çıkabileceği bir alan olmadığını söyleyerek Işıtmak'a restorandaki aşçılar, pastacı ve diğer ekip üyeleriyle henüz tanışmadığına dikkat çekti.

'KOVMADIĞIMA DUA ET'
Yalçınkaya, Orkun Işıtmak'ın restoranlarında mutfağa giren ilk kişi olduğunu belirterek işleyişin önceden oluşturulması gerektiğini söyledi. Mehmet Şef, “Burada bir işleyiş var, akış var. Bu akış ve işleyişi biz ayarlamadan eğer seni içeriye alırsak sistem bozulur” dedi. Ardından tepkisini “Kovmadığıma dua et yani” sözleriyle tamamladı.

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti 3

GERGİNLİK KISA SÜRDÜ
Videonun devamında Mehmet Yalçınkaya'nın tavrını yumuşattığı görüldü. “Biraz sert oldu ama” diyen Mehmet Şef, ardından ekipteki herkesin bir araya gelmesini istedi.

Yalçınkaya, “Herkes bi toplansın, önce bi Orkun'u tanıştıralım” diyerek Işıtmak'ı ekiple tanıştırdı. Daha sonra Orkun Işıtmak'a “Hoş geldin, memnun oldum” diyerek yaşanan kısa süreli gerginliği sonlandırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kick yayıncısı Hype, Orkun Işıtmak'ın videosunu izlediği yayında Mehmet Şef'in davranışının kurgu olup olmadığını sordu.

Orkun Işıtmak: ''Gelip beni mutfakta görünce haklı olarak 'hayırdır siz' dedi. O mutfağın da kuralı var. Çok tatlı davrandı bana, niye insanlar böyle yorum yaptı anlamadım.'' diyerek o anların kurgu olmadığını açıkladı.

Ünlü fenomen Orkun Işıtmak Mehmet Şef e haber vermeden mutfağına girdi! Kovmaktan beter etti 4

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Orkun Işıtmak
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