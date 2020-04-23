10 ton süt dağıtımı yapıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için Muğla’da hizmet veren tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki tüm üretici ve işletmeleri desteklemeye, sektör ile ilgili her alanda üst düzey tedbirleri almaya devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Vefa Destek Grubu” aracılığı ile 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklara, bağışıklığı güçlendirmek ve kalsiyum ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek amacıyla il genelinde 10 ton süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda konuşma yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart’ta pandemi ilan edildiği tarihten itibaren çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Öncelikle pandemi ile mücadelede tarla, bağ, bahçe, ahır ve işyerlerinde denetimlerini yapan ve canını dişine takarak çalışmaya devam eden mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Muğla Covid-19 virüsü ile mücadelede bir iş birliği ve güç birliği içerinde ortak bir tavır sergiliyor. Bu işbirliğinin içerisinde başta sayın Valimiz Esengül Civelek olmak üzere, İl Jandarma Alay Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aynı zamanda Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete’ye, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan’a ve Mehmet Yavuz Demir’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.