Didem Soydan'dan şaşırtan arazi hamlesi!

42 yaşındaki Didem Soydan, Trakya'da 20 dönümlük arazi satın aldığını açıkladı. Sevdikleriyle bir arada yaşayabilmek amacıyla bu yatırımı yaptığını belirten Soydan, yakınlarının ihtiyaç duymaları hâlinde araziye kendi evlerini inşa edebileceklerini söyledi.

TRAKYA'DAN 20 DÖNÜMLÜK ARAZİ SATIN ALDI

Ünlü model Didem Soydan, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Trakya'da arazi satın aldığını duyuran Soydan, bu kararının arkasındaki nedeni de anlattı.

Sevdiği insanlarla aynı bölgede yaşamak istediğini dile getiren Soydan, "Trakya'da sevdiklerimle birlikte yaşayabilmek için 20 dönümlük arazi aldım." ifadelerini kullandı.

"SEVDİKLERİMİN EV KURABİLECEĞİ BİR YERLERİ OLSUN İSTEDİM"

Satın aldığı araziyi yalnızca kendisi için düşünmediğini belirten Soydan, yakınlarının da buradan yararlanabileceğini söyledi.

Soydan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler."