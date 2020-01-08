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  4. 10 yılda 150 bin fidan dikildi

10 yılda 150 bin fidan dikildi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 10 yılda 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıl boyunca yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.Son olarak 2 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bir yandan şehir genelindeki parkların bakımlarını sürdürdüğünü, diğer yandan da parklarda ağaçlandırma çalışması yaptığını belirtti.Dikilen her ağacın çocukların geleceği olduğunu aktaran Vergili, "Geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk, hedefimiz her zaman daha yeşil bir Karabük oldu, ekiplerimiz parklarımızda ağaç dikme çalışmalarını sürdürüyor, ayrıca şehrimizin değişik bölgelerine 2 binde ceviz fidanı diktik, havası daha temiz, çevresi daha güzel bir Karabük için bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi.

10 yılda 150 bin fidan dikildi

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 10 yılda 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıl boyunca yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.
Son olarak 2 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bir yandan şehir genelindeki parkların bakımlarını sürdürdüğünü, diğer yandan da parklarda ağaçlandırma çalışması yaptığını belirtti.
Dikilen her ağacın çocukların geleceği olduğunu aktaran Vergili, "Geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduk, hedefimiz her zaman daha yeşil bir Karabük oldu, ekiplerimiz parklarımızda ağaç dikme çalışmalarını sürdürüyor, ayrıca şehrimizin değişik bölgelerine 2 binde ceviz fidanı diktik, havası daha temiz, çevresi daha güzel bir Karabük için bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" dedi.

10 yılda 150 bin fidan dikildi

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