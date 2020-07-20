YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 10 yıllık yol sorunu çözüldü

10 yıllık yol sorunu çözüldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi vatandaşlardan gelen talep üzerine ekipleri harekete geçirerek, bölgedeki 10 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturdu.yama ve yol bakım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, uzun yıllardır problemlerinin çözülmesini bekleyen mahallelere de hizmet götürüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi vatandaşlardan gelen talep üzerine ekipleri harekete geçirerek, bölgedeki 10 yıllık yol sorununu çözüme kavuşturdu.
yama ve yol bakım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, uzun yıllardır problemlerinin çözülmesini bekleyen mahallelere de hizmet götürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’nde vatandaşların yaklaşık 10 yıldır talep ettiği yeni bir yol için ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından asfalt öncesi hazırlıkları tamamlanan Ersoylu Caddesi’nde zaman kaybedilmeden asfalt serme çalışmaları başladı.
Kabaoğlu Mahallesi’ne yepyeni bir cadde kazandıran ekipler, Ersoylu Caddesi’nde bir kilometrelik yola asfalt sermeye başladı. Mahalledeki yeni yapılaşma sonrası iyice ihtiyaç haline gelen yol Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla birlikte hızlı bir şekilde asfaltlanıyor. Birçok iş makinesiyle devam eden asfalt serme çalışmasının tamamlanması ile birlikte Kabaoğlu Mahallesi sakinleri rahat nefes alacak.
Çalışmaları takip eden mahalle sakinleri yaklaşık 10 yıldır yeni bir yol talep ettiklerini ve bu talebe Başkan Hürriyet’in anında cevap verdiğini belirtti. Vatandaşlar, tamamlandığı zaman mahallenin prestijini artıracak olan yeni yoldan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:34
Yatsı
22:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Deva Eczanesi
Izmit
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Petek Eczanesi
Gebze
Demet Eczanesi
Korfez
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

Kartepe yüzme havuzunda son viraja girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.