Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş gibi'

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı.

Sezen daha sonra Netflix'in iddialı projesi Seni Tanıyorum dizisiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi de, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Geceye kırmızı derin göğüs dekolteli ve göğüs kısmı dantelli elbisesiyle damga vuran Sezen bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Oldukça cesur bir görünüme sahip olan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Melis Sezen için sosyal medyada; 'Gecelikle gelmiş gibi', 'Giyinmeyi unutmuş', 'Gerçekten gereksiz dekolte', 'Bu defa olmamış' gibi yorumlar yapıldı.