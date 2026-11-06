MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş gibi'

Son dönemde Netflix'te yayınlanan Seni Tanıyorum dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen bu defa cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Geceye derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle damga vuran Melis Sezen bu haliyle bakana bir daha baktırmayı başardı.

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş gibi'
Öznur Yaslı İkier

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı.

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Gecelikle gelmiş gibi 1

Sezen daha sonra Netflix'in iddialı projesi Seni Tanıyorum dizisiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi de, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Gecelikle gelmiş gibi 2


Geceye kırmızı derin göğüs dekolteli ve göğüs kısmı dantelli elbisesiyle damga vuran Sezen bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Oldukça cesur bir görünüme sahip olan ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı.

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Gecelikle gelmiş gibi 3

YORUM YAĞDI

Melis Sezen için sosyal medyada; 'Gecelikle gelmiş gibi', 'Giyinmeyi unutmuş', 'Gerçekten gereksiz dekolte', 'Bu defa olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Gecelikle gelmiş gibi 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı Hazırlanıp geldi ama davete alınmadı! Kapıda kaldı
İmaj değişikliğiyle şaşırttı! Son hali gündem olduİmaj değişikliğiyle şaşırttı! Son hali gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.