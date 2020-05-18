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100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.05.2020 12:59 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, seçim beyannamesinde sözünü verdiği ve bölgenin en büyük lojistik üssü olması hedeflenen tır parkı projesinin yapına başlandı.Dilovası’nda vatandaşların önemli geçim kaynaklarından olan lojistik taşımacılık nedeniyle ilçe genelinde, cadde ve sokaklarda sıkça görülen tırlar, görüntü kirliliğine ve kazalara sebep oluyordu.

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, seçim beyannamesinde sözünü verdiği ve bölgenin en büyük lojistik üssü olması hedeflenen tır parkı projesinin yapına başlandı.
Dilovası’nda vatandaşların önemli geçim kaynaklarından olan lojistik taşımacılık nedeniyle ilçe genelinde, cadde ve sokaklarda sıkça görülen tırlar, görüntü kirliliğine ve kazalara sebep oluyordu. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine seçim beyannamesinde tır parkının sözünü veren Dilovası Belediye Başkanı Şayir, göreve gelir gelmez olumlu Ankara ziyaretleri sonrası, taahhüt ettiği gibi tır parkının yapılacağının müjdesini vermişti. Başkan Şayir’i girişimleri sonrasında Kuzey OSB’ler bağlantı yolu üzerinde bulunan ve ilçeye kazandırılan TOKİ’ye ait 50 dönümlük arazi üzerinde projenin çalışmaları başlatıldı.
Bölgenin en büyük lojistik merkezinin kurulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden de desteğiyle başlatılan çalışmalar ile ilçedeki tır sorununun çözülmesi hedefleniyor. Dev tır parkının, bölgenin en büyük lojistik merkezi olacağını müjdeleyen Başkan Şayir, “Seçim sürecinde vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine gündemimize alarak sözünü verdiğimiz, tır parkı projesi kısa sürede hayata geçecek. Ankara ziyaretlerimiz sonrası ilçemize kazandırdığımız 100 dönümlük alan üzerine kuracağımız lojistik merkezimiz ile ‘Yükselen Şehir Dilovası’ sloganıyla çıktığımız yolda ilçemizdeki görüntü kirliliği ortadan kalkacak, cadde ve sokaklarımız, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın olacak” dedi.
Yapılacak olan Tır parkının aynı zamanda ilçeye önemli bir değer katacağını da belirten Başkan Şayir, “Biz Dilovası’nın geleceği için çalışıyoruz. İlçemize kazandırdığımız 100 dönümlük alan üzerine kuracağımız Tır parkının işletmeciliğini de belediyemiz yapacak ve buradan belediyemize hizmet için önemli bir gelir sağlayacağız. Ayrıca içerisinde yer alacak dükkan ve sosyal tesislerle, hem tırcı ve kamyoncu esnafımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak, hem de yüzlerce vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız” dedi.

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

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