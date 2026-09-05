Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve cesur filmleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atmıştı.

Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.



Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak yer almıştı.



2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde her şeyi geride bırakan Turnagöl Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı lokanta ile ilgileniyor. Yoğun ilgi gören lokantada hemen hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi bile yapıyor.



Sibel Turnagöl uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı. Lokantasında işlerin iyi gittiğini söyleyen ünlü isim yeni projeler için hazırlandığını da dile getirdi.



YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu. Sibel Turnagöl'e 'her hali çok güzel', 'yıllar ona yaramış', 'hala çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.