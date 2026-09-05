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Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri olan ve cesur kadınları arasında sayılan usta oyuncu Sibel Turnagöl 16 yaşında mankenlik yapmaya başlamış ve 'Mankenler Kraliçesi' olarak hafızalara kazınmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Turnagöl şimdilerde oto sanayide açtığı lokanta ile ilgileniyor. Usta oyuncu uzun zaman sonra bir davette görüntülendi.

Yeşilçam'ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve cesur filmleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atmıştı.

Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçilmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 1

Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, uzun soluklu TV programlarında da sunucu olarak yer almıştı.
Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 2

2012 yılında Mehmet Çelik ile nikah masasına oturarak ekranlardan elini eteğini çeken Sibel Turnagöl uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 3

Şimdilerde her şeyi geride bırakan Turnagöl Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı lokanta ile ilgileniyor. Yoğun ilgi gören lokantada hemen hemen her işe koşturan Turnagöl yemek servisi bile yapıyor.
Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 4

Sibel Turnagöl uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı. Lokantasında işlerin iyi gittiğini söyleyen ünlü isim yeni projeler için hazırlandığını da dile getirdi.
Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 5

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin son hali kısa sürede gündem oldu. Sibel Turnagöl'e 'her hali çok güzel', 'yıllar ona yaramış', 'hala çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Yeşilçam ın cesur kadınlarından biriydi! Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Sibel Turnagöl uzun zaman sonra ortaya çıktı 6

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Turnagöl yeşilçam
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