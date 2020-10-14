106 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servisi araçları denetimi kapsamında toplam 106 okul servisi aracı ve sürücüsü denetlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Giresun’da bulunan okul servislerine yönelik bilgilendirme eğitimi ve denetimi yapıldı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Servisi Araçları Denetim Komisyonu tarafından 17-18 Eylül ve 12-13 Ekim tarihlerinde Nurettin Canikli İmam Hatip Lisesi konferans salonunda 25 taşımalı eğitim, 81 özel servis sürücüsü ile 31 rehber personel olmak üzere toplam 137 sürücü ve rehber personeline bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantılarında, Servis Aracı Denetim Komisyonu ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 106 okul servis sürücüsü ve aracının denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerin planlı ve periyodik olarak yürütüleceği açıklandı.

