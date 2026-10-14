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Hande Sarıoğlu'nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı! Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti

Hande Sarıoğlu'nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber yayından kaldırıldı. Programın sunucu Sarıoğlu ana haber merkezinin kapandığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü spiker paylaşımında 'Bir devir bitti' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı! Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti
Öznur Yaslı İkier

Ekranların tanınan isimlerinden Hande Sarıoğlu'nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber programıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kanalın ana haber bülteninin yayın akışından çıkarılması gündem oldu.

Programın sunuculuğunu üstlenen Hande Sarıoğlu, ana haber merkezinin kapatıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü spikerin açıklaması kısa sürede dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu, bir hafta önce İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşındığını, bir hafta sonra ise Beyaz TV haber merkezinin kapatıldığını, dolayısıyla Beyaz Ana Haber'in de yayından kaldırıldığını açıkladı. Sarıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Hande Sarıoğlu nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı! Her şeyi bırakıp Ankara ya yerleşmişti 1

Canım ciğerim Ankara Beyaz Ana Haber ekibim,

Sizinle geçirdiğim her günü, şuncacık ekibimizle başardıklarımızı, biriktirdiğimiz güzel anılarımızı heybeme koyuyor, sizi canıma katıyor, ömür boyu gittiğim her yerde sizi hasretle yüreğimde taşıyarak İstanbul’a geri dönüyorum.

Evet sayın seyircilerim, hayatımdaki son gelişmelerle karşınızdayım.

Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor.

'BİR DEVİR BİTTİ'

Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz Tv ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…

Hande Sarıoğlu nun sunduğu Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı! Her şeyi bırakıp Ankara ya yerleşmişti 2

Hayat siz başka planlar yapmakla meşgulken, başınıza gelen şeydir…

Yol arkadaşlarım, yolunuz bahtınız açık olsun, sizinle bu yolu yürümek benim için şereftir.

Şimdi kendi yolumda, Ankara sayfasını kapatıp, tekrar İstanbul’da yeni bir sayfa açma zamanı…

Geri dönüyorum İstanbuul, sen mi büyüksün ben mi?'

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Beyaz TV Hande Sarıoğlu
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