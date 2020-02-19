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108. dönem gönüllü itfaiyeciler eğitimde

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi İzmit itfaiye grubunda 108.

Büyükşehir Belediyesi İzmit itfaiye grubunda 108. dönem Gönüllü İtfaiyeciler eğitimi başladı.
Olağanüstü yangın ve afet hallerinde görevli itfaiye personelinin yetersiz kaldığı durumlarda İtfaiye teşkilatına destek amacıyla yetiştirilen gönüllü itfaiyecilerin eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit itfaiye grubunda 108. dönem Gönüllü İtfaiyeciler eğitimi başladı. 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim alan gönüllüler, 12 ilçedeki itfaiye grup amirliklerinde 40 saatlik staj yapıyor. Bu eğitimlerin ardından sınava tabi tutulan gönüllüler 60 ve üzeri not aldıkları takdirde gönüllü itfaiyeciler oluyorlar. Gönüllü itfaiyeciler Mollafenari ve Karamürsel’de bulunan gönüllü müfrezelerinde nöbet de tutabiliyorlar.
Yetişen gönüllü itfaiyeciler yangın, kaza ve afet durumlarında itfaiye gelene kadar gerekli ortamı hazırlayacak ve itfaiye ile birlikte çalışacak. Böylece büyük çaplı yangın ve doğal afetlerde daha kısa sürede müdahale ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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