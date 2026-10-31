Bahar Şahin gelen senaryoyu ifşa edip isyan etti: Ahlak hiç mi yok?

'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet’in yeni bölümüne konuk oldu.

Oyuncu Bahar Şahin programda son dönemde kendisine gelen senaryolardan bahsetti. Bir senaryoyu ifşa eden Şahin şu ifadeleri kullandı:

"EDEP YA HU!" TEPKİSİ

"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşımda şöyle bir şey söylüyor. Projeyi okudun değil mi? Evet okudum. Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz. Harika. Peki ne yazdınız? Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."



Bahar Şahin konuşmasında "Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor" dedi.