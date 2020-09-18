11 kuyumcuyu dolandıran 2 şüpheli serbest bırakıldı

Uşak’ta, 11 kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli, çıktıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Uşak’ta 4 Denizli’de 3, İzmir’de 2, Manisa’da 1 ve Muğla’da 1 kuyumcu olmak üzere toplamda 11 kuyumcuyu sahte altın bileklik satarak dolandıran M.D. ve İ.Ü. hakkında arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda M.D. ve İ.Ü. bir kuyumcuyu dolandırmak üzereyken suçüstü yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler önce sağlık raporu için hastaneye sonrasında da adliyeye sevk edildi. 11 kuyumcuyu dolandırma suçlarından adliyeye sevk edilen M.D. ve İ.Ü. çıkarıldıkları mahkemece Uşak’ta 4 kuyumcuyu dolandırma suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer illerdeki soruşturma devam ediyor. Öte yandan yapılan incelemelerde M.D. ve İ.Ü.’ye ait bir otomobilde yaklaşık 10 bin TL para ele geçirildi.

