MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef yarışmacıları stüdyodan gönderdi

MasterChef Türkiye'de 3 Kasım akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kübra oldu. Kübra, ilk aday olarak Tolgahan'ı potaya gönderdi. Oylamadan ise Ayşe'nin ismi çıktı.

Oylama sırasında tepki çeken anlar da yaşandı. Şadi oylama sırasında Ayşe'ye oyunu verirken yaptığı hareketle dikkat çekti. Şadi önce "Ayşe yemin billah iyi bir insan değilsin" diyerek eleştirilerde bulundu.

Şadi daha sonra Ayşe'yi oylarken önüne gidip defalarca oy pusulasını masaya vurdu. Ayşe ise "İşte bu da senin ne kadar saygısız biri olduğunu gösterir. Gerçekten komiksin. Saygısız. Biraz yaşının adamı oldu" diyerek tepki gösterdi.

Bu sözlere sinirlenen Şadi Ayşe'nin yanına gelerek sözlü tepkisini gösterirken yayın sessize alındı. Şefler ise müdahale ederek "O kadar değil. Tamam" dedi. Şeflerin uyarısına rağmen bir süre Şadi tavrını sürdürdü.



MEHMET ŞEF MÜDAHALE ETTİ

Mehmet Şef araya girerek "Bir kere burada evlilik, aile vesaire bunları istemiyoruz arkadaşlar" dedi. Tartışma devam edince Mehmet Şef iki yarışmacıyı "Geçin arkaya kulise. Bu kadar siz bize saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek stüdyodan gönderdi.



"ŞADİ DİSKALİFİYE OLMALI"

Sosyal medyada da seyirciden bu anlara tepki yağdı. X'te "Ayşe'ye yapılan kadına şiddet", "Şadi yarışmadan diskalifiye edilmeli", "Şu görüntüyü yayınlamaya utanmadınız mı?", "Bu kadına yapılan terbiyesizlik" yorumları yapıldı.