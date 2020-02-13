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“11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” kutlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”, Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi’nde kutlandı.Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkiliğe farklı bilim dallarından 3 konuşmacı katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”, Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi’nde kutlandı.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkiliğe farklı bilim dallarından 3 konuşmacı katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, “Kız çocuk olarak doğmak” konusuna değinerek kendi yaşamından tecrübeleri paylaştı. Daha sonra da toplumlarda kadın ve erkek bireylerin ulaşabildikleri eğitim düzeyleri ile ilgili istatistikleri aktardı. Ülkemizin bu konudaki durumunu özetledi. Programın bir diğer konuğu genç hidrobiyolog Suna Tüzün’dü. Tüzün de gençlere ilham verecek, merak uyandıran deniz keşifleri hakkında bilgilendirme yaptı. Derin deniz keşifleri yapan, Nautilus adlı bilim gemisinde dokuz yıldır çalışarak dünyanın çeşitli denizlerinde bilimsel araştırmalara katıldığını belirten Tüzün, gözlem değerlendirmelerini anlattı.
Programın son konuşmacısı Psikiyatrist Uzm. Dr. Sema Yeşilyurt Lapçin’di. Uzman psikiyatrist özellikle gençlerin günümüzde maddi ve manevi olarak nasıl bağımlı hale geldiğini aktardı. Daha sonra da toplumun yetiştirilmesinde kadınların rolü üzerinde durarak erkekleri de kadınların yetiştirdiğinin altını çizdi.

Programın amacı
Bilimde kadınların ve kız çocuklarının eğitimde ulaşılabilecek en yüksek standartlara ve eşit iş imkânlarına ulaşmaları, bilimde karar almaları ve sürdürülebilir kalkınma programlarına eksiksiz katılımlarını sağlamak, gençleri değişimde etken olarak görmek, onları desteklemek, tarihte ve günümüzde kadınların başarılarını kabul etmek, teknoloji sektöründe cinsiyetler arasındaki farkı azaltmak.

Cinsiyet eşitliği güçlenecek
“11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü”, BM Genel Kurulu tarafından 22 Aralık 2015 tarihinde ilan edildi. 2015 yılından bu güne kadar her 11 Şubat’ta kutlanan “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü” ile kadınların, kız çocuklarının bilim alanındaki çalışmalara tam ve eşit şartlarda katılmalarının sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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