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110 yılla aranan 13 şüpheli, JASAT’ın Kafes operasyonuyla yakalandı

11.12.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektiflerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği ’Kafes’ kod adlı operasyonlarda, haklarında 110 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 13 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

110 yılla aranan 13 şüpheli, JASAT’ın Kafes operasyonuyla yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Suçluların yakalanması için 7 gün 24 saat çalışma yürüten JASAT timleri, Honaz, Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek Kafes operasyonu düzenledi. Gerçekleşen çalışmalarda hakkında toplam 110 yıl cezası olan 13 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adli makamlarca tutuklanan şahıslar, Uğur K. (38) 7 suçtan 36 yıl 4 ay aranması bulunan 80 adet suç kaydı, Zeynep U. (27) 3 suçtan 7 yıl 5 ay aranması bulunan 51 adet suç kaydı, Şevket K. (29) 5 ay aranması bulunan 6 adet suç kaydı, Ozan A. (23) 16 yıl 10 ay aranması bulunan 3 adet suç kaydı, Veli T. (36) 1 suçtan aranması bulunan 5 adet suç kaydı, Serhat T. (24) 1 suçtan aranması bulunan 29 adet suç kaydı, Hüseyin Ö. (26) 6 suçtan 19 yıl 2 ay aranması bulunan 32 adet suç kaydı, Niyazi S. (26) 1 suçtan 6 yıl 2 ay aranması bulunan 12 adet suç kaydı, Hasan A. (50) 9 suçtan aranması bulunan 41 adet suç kaydı, Ahmet C. (34) 1 suçtan 4 yıl 2 ay aranması bulunan 23 adet suç kaydı, Ramazan A. (23) 1 suçtan 7 yıl 4 ay aranması bulunan 15 adet suç kaydı, Mustafa D. (22) 1 suçtan 6 yıl 3 ay aranması bulunan 19 adet suç kaydı, Erhan S. (24) 1 suçtan 6 yıl 2 ay aranması bulunan 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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