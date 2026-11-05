Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali son olarak Harman Yeri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Bir süredir yeni proje hazırlığında olan Gülsim Ali şimdi de son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ali'nin neşeli halleri ve Roma sokaklarındaki tarzı, sosyal medyada gündem oldu.



TAM NOT ALDI

Gülsim Ali'nin yaptığı iamj değişikliği gözlerden kaçmadı. Saçlarını kısacık kestiren ünlü ismin yeni görünümü takipçilerinden tam not aldı.

Gülsim Ali için sosyal medyada; 'Her hali güzel', 'Saçlar olay', 'Yeni saçları güzel olmuş', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.