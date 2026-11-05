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Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Gülsim Ali'nin yeni görünümü tam not aldı.

Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali son olarak Harman Yeri dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Bir süredir yeni proje hazırlığında olan Gülsim Ali şimdi de son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ali'nin neşeli halleri ve Roma sokaklarındaki tarzı, sosyal medyada gündem oldu.
Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı 1

TAM NOT ALDI

Gülsim Ali'nin yaptığı iamj değişikliği gözlerden kaçmadı. Saçlarını kısacık kestiren ünlü ismin yeni görünümü takipçilerinden tam not aldı.

Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı 2

Gülsim Ali için sosyal medyada; 'Her hali güzel', 'Saçlar olay', 'Yeni saçları güzel olmuş', 'Çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Gülsim Ali imaj değiştirdi! Son hali tam not aldı 3

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Gülsim Ali gönül dağı trt
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