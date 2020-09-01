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12 bin kilometreden gelen teşekkür

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Nevşehir’de Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilen, 66 yaşındaki Meksikalı Enrique Gudino Magana isimli hasta, kendisini sağlığına kavuşturan Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına 12 bin kilometre öteden çektiği video ile teşekkür etti.Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sonrasında sağlığına yeniden kavuştuktan sonra Meksikaya dönen Magana, sağlığına kavuştuktan sonra, aradan geçen 1 yılda yeniden sağlığına kavuştuğu günün anısına 22 Ağustos’ta yıldönümü kutlama yaptı.

12 bin kilometreden gelen teşekkür

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Nevşehir’de Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirilen, 66 yaşındaki Meksikalı Enrique Gudino Magana isimli hasta, kendisini sağlığına kavuşturan Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına 12 bin kilometre öteden çektiği video ile teşekkür etti.
Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sonrasında sağlığına yeniden kavuştuktan sonra Meksikaya dönen Magana, sağlığına kavuştuktan sonra, aradan geçen 1 yılda yeniden sağlığına kavuştuğu günün anısına 22 Ağustos’ta yıldönümü kutlama yaptı. Meksikalı Magana, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına 12 bin kilometre öteden gönderdiği videoda, "Bu gün 22 Ağustos 2020. Bir yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinden taburcu olmuştum. Hastanede kaldığım 15 gün boyunca profesyonel bir medikal ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldım. Tedavimde emeği geçen başta hastane başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, servis çalışanlarına, hastane yönetimi ve idarecilerine çok teşekkür ederim. Türkiye’ de aldığım başarılı tedavi sonrası iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayrakları ile aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım. Umarım önümüzdeki sene iyileşmemin ikinci yılında Türkiye’ ye, Kayseri Şehir Hastanesi’ ne gelip, hayatta kalabilmek için bana verilen ikinci şansı birlikte yan yana kutlamak için Türk dostlarımı ziyaret edeceğim. Ülkenizde turist olarak bulunurken yüksek standartlarda, kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanarak kendi vatandaşlarınızla aynı şartlarda tedavi görerek tamamen iyileştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti’ ne, Sağlık Bakanlığı’ na sonsuz teşekkür eder, sizlere minnettar olduğumu bildirmek isterim” dedi.

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Akşam
19:16
Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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