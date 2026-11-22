Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süren ortalarda yoktu. Son olarak Gürkan Uygun'un babasının cenazesinde gözler Şaşmaz'ı aramış ancak ünlü oyuncu cenazede yer almamıştı.

Polat Alemdar olarak hafızalara kazınan Şaşmaz, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızının nikah töreninde ortaya çıktı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, 18 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da düzenlenen törenle evlendi.

Siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, oyuncu Necati Şaşmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız da bir araya geldi. Üç ismin birlikte verdiği poz dikkat çekti.

Nikah töreninden paylaşılan fotoğrafla yeniden gündeme gelen ünlü oyuncunun değişimi gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Adam resmen yaşlanmış", "Vay be Polat yaşlanmış" yorumları yapıldı.