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12 Dev Adam’ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 25.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu

FIBA tarafından 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç saatleri belli oldu.

E Grubu’nde ABD, Çekya ve Japonya ile Şangay’da karşı karşıya gelecek olan milliler ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya ile oynayacak ve karşılaşma Türkiye Saati İle 11.30’da oynanacak. 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30’da turnuvanın favorisi ABD ile karşılaşacak olan milliler, gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile oynayacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeyi başaracak.

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya kupası Çin

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