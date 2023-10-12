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12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef, Hırvatistan Türkiye maçı gecenin birincisi kim oldu?

12.10.2023 23:33 | Son Güncelleme:
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12 Ekim reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef, Hırvatistan Türkiye maçı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef, Hırvatistan Türkiye maçı gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 12 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef ve Hırvatistan Türkiye maçı gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 12 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (5 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

5 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ALDATMAK ATV
5 HUDUTSUZ SEVDA FOX
6 ATV ANA HABER ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ALDATMAK (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ALDATMAK ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 DILEK TASI KANAL D
6 ESRA EROL'DA ATV
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 HUDUTSUZ SEVDA FOX
9 DILEK TASI (OZET) KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 ALDATMAK ATV
4 HUDUTSUZ SEVDA FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 DILEK TASI KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV

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