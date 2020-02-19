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12 ilin yıldızları Isparta’da ter dökecek

ISPARTA HABERLERİ  | 19.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Isparta’da gerçekleştirilecek Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakalarına 12 il katılacak.

Isparta’da gerçekleştirilecek Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakalarına 12 il katılacak. 288 sporcunun yer alacağı müsabakalarda Isparta’yı, kız ve erkeklerde Hızırbey Ortaokulu temsil edecek.

Türkiye Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Grup müsabakaları 20-23 Şubat tarihleri arasında Isparta’da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonu ve Milli Eğitim Çalışan Spor Salonunda yapılacak müsabakalara 12 ilden, 24 takım, 288 sporcu katılacak. Kız takımları Işıkkent Spor Salonunda, Erkek takımları ise Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda mücadele edecek. Grup müsabakaları ise Pazar günü sona erecek. Grup müsabakalarında Isparta’yı hem kız, hem de erkeklerde Hızırbey Ortaokulu temsil edecek.

Erkek sporcuların katılacağı okullar şu şekilde:
"Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu, Antalya Mobil Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, İzmir Uzun Hasan Ortaokulu, Karaman Bifa Ortaokulu, Kırıkkale Öğretmen Muhittin Ardahan Ortaokulu, Kırşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Konya Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu"

Kız sporcuların katılacağı okullar ise:
"Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu, Antalya Merkez Ortaokulu, Burdur Hüsnü Bayer Ortaokulu, Denizlİ Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Isparta Hızırbey Ortaokulu, İstanbul Adnan Kahveci Ortaokulu, Karaman Bifa Ortaokulu, Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu, Kırşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Konya Osman Gazi Ortaokulu, Mersin Namık Kemal Ortaokulu" olarak belirlendi.

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Merkez
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Egirdir
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