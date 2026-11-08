Mina Demirtaş Yörük Kızı dizisinde! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Mina Demirtaş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak Delikanlı dizisinde rol alan Mina Demirtaş’a teklif yağıyordu. Genç oyuncu kararını verdi.

Mina Demirtaş TRT'nin merakla beklenen dizisi Yörük Kızı'nda başrol oldu. Mina Demirtaş'ın partneri ise Yaz Evi filminde de birlikte yer aldığı Onur Seyit Yaran oldu. Ancak bu durum sosyal medyayı ikiye böldü.

Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ın partnerliğine "Çift olarak zerre yakışmamışlar", "Hiç uyum yok", "Yok uygun değiller" eleştirileri yapılırken olumlu yorumlar da vardı. Kimi ise bu ikiliye "Çok güzeller", "Yaz Evi'nde çok iyi görünüyorlardı merak ediyorum", "Bu ikili tutar" yorumlarında bulundu.

YÖRÜK KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz gün okuma provasına çıkan dizinin kadrosu da çok iddialı. Yunus Ozan Korkut'un yöneteceği dizide Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Uğur Aslan, Ecem Çalhan, Genco Özak, Eylül Tumbar ve minik yıldız Sara Yılmaz'ın da aralarında olduğu isimler yer alıyor.