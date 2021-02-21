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12 mahallede 3 bin 890 haneye kapı kapı ulaşıldı

21.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Merkezefendi Belediyesi’nin Çare Kapınızda projesi amacına ulaşıyor.

Merkezefendi Belediyesi’nin Çare Kapınızda projesi amacına ulaşıyor. ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla sürdüren Merkezefendi Belediyesi proje kapsamında kısa sürede 12 mahallede 3 bin 890 Merkezefendili’nin kapısı tek tek çaldı.

Merkezefendi Belediyesi ekipleri, ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile 12 mahallede 3 bin 890 vatandaşın kapısını çaldı. Ekipler, vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan bin 658 talebin, bin 193 tanesini anında çözüme kavuştururken, 281 talebin inceleme süreci devam ediyor. Belediye sorumluluk alanı dışında kalan 184 talebi de ilgili kurumlara ileterek takibini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Altındere, Yeşilyayla, Saruhan, Kadılar, Kumkısık, Mehmet Akif Ersoy, Zafer, Kayalar, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Aşağışamlı Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Proje dahilinde ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin kömür, gıda kolisi, düzenli yemek, sosyal yardım, süt, evde bakım, kışlık giyecek, mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya, park bahçe, sokak temizliği, yol, asfalt, kaldırım ve bunun gibi birçok talep çözüme kavuşturuluyor.

"Her şey daha yaşanılır Merkezefendi için"
Merkezefendi’yi daha yaşanılır bir ilçe konumuna taşımak için yola çıktıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bunun için durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Sorunları yerinde tespit ederek hızla çözüm üretmenin önemine değinen Başkan Doğan, “Bir buçuk ay önce başlattığımız ‘Merkezefendi’de Çare Kapınızda’ projesi ile hemşehrilerimize ulaşmaya, sorunlarını ve taleplerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin bize sesini duyurması için önlerindeki engelleri kaldırıyoruz, onları kapı kapı, hane hane ziyaret ediyoruz, sorunlarını yerinde dinliyoruz. Bunun için gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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