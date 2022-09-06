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12 yıldır aranan zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı

06.09.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıldır aranan zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Van'da çeşitli suçlardan 12 yıldır hakkında arama kararı bulunan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı" suçlarından 12 yıldır aranan Ö.B'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ö.B'nin arandığı dönemlerde Irak'ta olduğu ve belli aralıklarla sahte kimlik kullanarak yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyen ekipler, zanlının Edremit ilçesine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ö.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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