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120 metreden akan şelale görenleri büyülüyor

02.08.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Araklı ilçesinde yer alan 1221 rakımdaki Aytaş Asmasu Şelalesi, muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

120 metreden akan şelale görenleri büyülüyor

Yaklaşık 120 metre yükseklikten dökülen şelale, özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistlerin gözdesi oldu.

Araklı ilçesinde 1221 rakımlı bölgede bulunan Aytaş Asmasu Şelalesi, görenleri adeta büyülüyor. İlçe merkezine 43 kilometre uzaklıkta olan şelale özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen Arap turistlerin gözdesi oldu. Yazın suyun arttığı, kışın ise azaldığı şelaleye gelen turistler şelalenin turizme kazandırılması gerektiğini dile getiriyor.

Şelaleye ilk kez geldiğini belirten Kadir Akgün, çok beğendiklerini söyledi. Akgün, "Böyle güzel bir doğa harikasının burada olduğunu biz bilmiyorduk. Yöre halkı da bilmiyor. Akrabalarımızdan birisi böyle güzel bir şelalenin olduğunu söylediğinde merakımızdan geldik. Ama yeşil ve mavinin bu kadar bir arada olduğu harika bir coğrafya görmedik. Şelaleye ulaşmak çok basit ve kolay. Yolun çok dar ve engebeli olması biraz zorlaştırıyor. Ulaşılabilirliğini daha güzel bir şekilde sağlamak gerekiyor. Kirletmeden kendi insanımızın buraya sahip çıkması lazım. Bu güzelliği yaşamak çok güzel bir duygu" dedi.

İRANLI TURİSTLER ŞELALEYE HAYRAN KALDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören İranlı Muhammed Javad Azımı Igdır ise şelalenin muhteşem bir doğası olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarım gelmeden önce buranın fotoğraflarını görmüştü. Merak ettiler. Ben de ilk kez geldim. Muhteşem bir manzarası var. Çok güzel" diye konuştu.
İran’ın Şiraz şehrinden Trabzon’a gelen Javad Nematollahi, İran’a gittiğinde şelalenin tanıtımını yapacağını vurgulayarak, "Şelaleyi çok beğendim. Çok güzel. İnanılmaz. Her turistin burayı görmesini isterim. İran’a gittiğimde burayı kesinlikle tanıtacağım. Görüntü çekmiştim, onları paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"ŞELALEYİ KİMSE BİLMİYOR"

Araklı ilçesinde esnaflık yapan Murat Derya ise, misafirleri her fırsatta Asmasu Şelalesi’ne getirerek tanıtımını yapmaya çalıştığını kaydederek, "Şelaleyi kimse bilmiyor. Tanıtımında eksikliklerimiz var. Burası tanıtıldığı zaman bu bölgede vazgeçilmez bir noktaya gelecektir. Biz de geldiğimizde İran’dan gelen turistler ile görüştük. Çok beğendiklerini söylediler. Herkesin burayı görmesi gerekir. Bir doğa harikası. Hollanda’dan arkadaşlarım geldi, onları getirdim" ifadelerini kullandı.

"BURASI TÜRKİYE’DE SAYILI OLABİLECEK YERLERDEN BİR TANESİ"

Şelalede çevre düzenlemesi yapılması gerektiğine vurgu yapan Kadir Akyıldız, "Şelaleye ilk kez geliyoruz. Tam bir doğa harikası. Yetkililerin buraya özen göstermesi lazım. Çevre düzenlemesi ile daha çok insanın burayı görmesi gerekiyor. Anlatılmaz, bu güzelliği görmek gerekiyor" dedi.

Şelalenin saklı bir cennet olduğunu söyleyen Gökmen Torlak, "Geldiğime pişman olmadım. Herkesin görmesi gerekiyor. Saklı bir cennet. Gelip görmek gerekiyor. Ağaçları ve doğasıyla mükemmel bir yer. Her şeyin şifası burada" şeklinde konuştu.
Düzce’den gelen Yaşar Akgün ise arkadaşlarının tavsiyesi ile şelaleye geldiğini belirterek, "Burası Türkiye’de sayılı olabilecek yerlerden bir tanesi. Herkes Antalya’yı biliyor ama bu doğa harikasını görmemek imkansız. Bu şelalenin turizme tanıtılması lazım. Herkesin bilmesi lazım. Herkes belli yerleri biliyor. Düzce’ye giderken görmeden gitmeyelim dedik. 10 dakikalığına geldik, bir saat oldu dönemedik" ifadelerini kullandı.

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