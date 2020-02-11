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13 Şubat etkinlik programı belli oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

13 Şubat etkinlik programı belli oldu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan etkinlik programları belli oldu.
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü programı 12 Şubat’ta Kurtuluş Kupası Futbol İl Birinciliği Müsabakası ile başlayıp 13 Şubat zafer yürüyüşü ile sona erecek.
12 Şubat’ta başlayıp 13 Şubat’ta sona erecek etkinlik programının içeriği ise söyle:
“12 Şubat Çarşamba;
Saat 12.00’da Kurtuluş Kupası Futbol İl Birinciliği Müsabakası, Atletizm pistinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda düzenlenecek.
13 Şubat Perşembe;
Saat 10.00’da Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulacak.
Saat 14.00’da Kurtuluş Kupası Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakası, Fatih Mahallesi cirit sahasında, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenecek.
Saat 18.00’da zafer yürüyüşü, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Erzincan protokolü, Şehit Aileleri, Malûl ve Muharip Gazileri, Sivil Toplum Kuruluşları, cirit takımları ile halkı katılımlarıyla, mehter takımı eşliğinde Belediye Sarayı önünden Cumhuriyet Meydanına yürünecek.”

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Ferıt Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
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