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13. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali başladı

17.11.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Valisi Ömer Toraman: - "Kültür sanat faaliyetleri öteden beri büyük kentlerde, başkentlerde kümelenmiş faaliyetler olarak algılanmış. Ancak memnuniyetle izliyoruz ki Anadolu da Elazığ gibi başka şehirlerde önemli kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "13. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneğince bir otelde düzenlenen festivalin açılış galası sinema, dizi ve tiyatro oyuncusunun ve yönetmenlerin katılımıyla yapıldı.

Galaya yönetmenler Mesut Uçakan ve Serdar Akar ile oyuncular Sezer Güvenirgil, Sefa Zengin, Suavi Eren ve Serap Ogan katıldı.

Vali Ömer Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, kadim bir kültüre sahip olan Elazığ'ın kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önem ve değerle her zaman adından söz ettiren bir şehir olduğunu söyledi.

Festivale katılan sanatçılara teşekkür eden Toraman, "Bu etkinlik Elazığ’da düzenlendiği için memnuniyet duyuyorum. Kültür sanat faaliyetleri öteden beri büyük kentlerde başkentlerde kümelenmiş faaliyetler olarak algılanmış. Ancak memnuniyetle izliyoruz ki Anadolu da Elazığ gibi başka şehirlerde önemli kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Bu film festivali de bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirerek büyük bir başarıyı yakalıyor." diye konuştu.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara da geçen yıl yaşanan ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremden sonra değişim ve dönüşüm geçiren bir şehirde tekrar sanatsal bir faaliyeti yapmanın gurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çayda çıra oyununun sergilendiği festivalde sinevizyon gösterimleri yer aldı.

Galada Güvenirgil ve Uçakan'a onur ödülü verildi.

Oyuncu Sezer Güvenirgil, ödülün kendisine layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Elazığ'a en son 30 yıl önce geldiğini belirten Güvenirgil, "En son konserlerim için Elazığ’a gelmiştim. 30 yılda çok şey değişti. Bizler yaşlandık. Ama gördüğüm kadarıyla Elazığ’ı 30 yıl sonra o kadar gelişmiş olarak buldum ki iftihar ettim." dedi.

Yönetmen Mesut Uçakan da festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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