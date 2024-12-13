13 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor! Serdar Ortaç son durumunu anlattı! 'Sol kolumu kaybettim'

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Serdar Ortaç, ev hapsinin kaldırılmasının ardından Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu.

13 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, ev hapsindeyken yaşadığı stres sebebiyle sağlık sorunlarının arttığını dile getirdi.

'SOL KOLUMU KAYBETTİM'

Ortaç; 'Hastalık canımdan bezdiriyor beni. 24 saat ağrı çekiyorum. İçim tuğla gibi. Sol ayağımı kaybettim ona alışmıştım. Ev hapsinde kelepçe ile yürürken kafaya tak tak sol kolumu kaybettim. Bu lanet hastalık bir şeyi kafaya taktığın 20. saat atak geçiriyorsun.

13 yılda 4 kez atak geçirdim. 5'nci de Safiye Soyman'ın rahmetli oğlu Harun'u hatırla ağzı bile yamulmuştu.' ifadelerini kullandı.

'BENİ BİR DAHA TV’DE GÖREMEYECEKSİNİZ'

Tüm bunları yaşarken medya ve kamuoyunun tepkisinden çekindiğini söyleyen Serdar Ortaç, bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Ortaç; “Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım.” Ünlü popçu, kariyerini bitirme kararı aldığını da söyledi: “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum.” ifadelerini kullandı.