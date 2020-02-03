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1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı 7’de 7 yaptı

BİLECİK HABERLERİ  | 03.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

U16 Bilecik Gençler Ligi’nde mücadele eden 1308 Osmaneli Belediye Spor futbol takımı ligde 7’de 7 yaparak, liderliğini sürdürdü.U16 Bilecik Gençler Ligi 7’inci haftasından Osmaneli Sentetik Sahasında oynanan 1308 Osmaneli Belediye Spor- Bozhöyük Spor maçını ev sahibi ekip 3-0 kazanarak, puanını 21’e çıkardı.

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı 7’de 7 yaptı

U16 Bilecik Gençler Ligi’nde mücadele eden 1308 Osmaneli Belediye Spor futbol takımı ligde 7’de 7 yaparak, liderliğini sürdürdü.
U16 Bilecik Gençler Ligi 7’inci haftasından Osmaneli Sentetik Sahasında oynanan 1308 Osmaneli Belediye Spor- Bozhöyük Spor maçını ev sahibi ekip 3-0 kazanarak, puanını 21’e çıkardı. Bu galibiyet sonrası gençleri tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız bugün güzel bir oyun sonrası net bir galibiyet alarak liderliğini sürdürdü. Oynadığı tüm maçlarını kazanarak 7’de 7 yapan ve puanını 21’e çıkaran takımımız şampiyonluğu son üç maç kala garantiledi sayılır. Takımımız Türkiye U16 Futbol Şampiyonası’nda Bilecik ilini temsil edecek inşallah. Başarılı sonuçlarıyla ilçemizin gururu olan sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyorum" dedi.

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı 7’de 7 yaptı

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