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  4. 14 Burda AVM’den eğlencelerle dolu atölyeler

14 Burda AVM’den eğlencelerle dolu atölyeler

BOLU HABERLERİ  | 03.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.Esas 14 Burda AVM, Ocak Ayı boyunda minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor.

14 Burda AVM’den eğlencelerle dolu atölyeler

Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ocak ayında da minik ziyaretçilerini bitmeyen eğlencelerle dolu atölyelerle karşılıyor.
Esas 14 Burda AVM, Ocak Ayı boyunda minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor. Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 4 Ocak’ta ahşap boyama atölyesi ve 5 Ocak’ta fotoğraf çerçevesi yapımı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Ocak’ta hayvan figürü yapımı atölyesi, 12 Ocak’ta şablon ile boyama atölyesi, 18 Ocak’ta kartpostal yapımı atölyesi, 19 Ocak’ta şapka yapımı atölyesi, 25 Ocak’ta dekoratif süs yapımı atölyesi, 26 Ocak’ta kardan adam yapımı atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

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Bolu Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:03
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Bolu Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Özgür Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
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