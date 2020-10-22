YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulandı

14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Aydın’da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi kapsamında alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla, okul servi aracı sürücülerine yönelik eğitim ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın’da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi kapsamında alınması gereken tedbirleri içerecek şekilde eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla, okul servi aracı sürücülerine yönelik eğitim ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda Jandarma trafik timleri tarafından okul servis aracı sürücülerine yönelik 74 ayrı seminer verildi. Seminerlere 271 araç sürücüsü katıldı. Okul önlerinde ve çevresinde yapılan denetimlerde 440 servis aracı kontrol edildi. yapılan kontrollerde 14 okul servis aracına 3 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç ise trafikten men edildi. bir araç ise haciz yakalamalı olduğu için yedi emine teslim edildi. Jandarma tarafından okul önleri ve çevresinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Gökçeli Barajı ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Gökçeli Barajı ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Malatya Büyükşehir’den Altay Kışlası’na sosyal tesis
Malatya Büyükşehir’den Altay Kışlası’na sosyal tesis
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı
Eyüpsultan’da ‘41 eser 41 sanatçı’ sergisi açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:58
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Doruk Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Aydın'da kayıp genç kız bulundu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.