YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

05.06.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel, başpehlivan oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel, başpehlivan oldu.

İzmit Atletizm Pisti'nde, Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen organizasyonda, 14 kategoride 962 güreşçi er meydanına çıktı.

Başpehlivanlık final müsabakasında Nedim Gürel ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibini yenen Gürel'e altın kemerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taktı.

Başaltında ise finalde Seçkin Duman'ı yenen Emirhan Ergin birinci oldu.

"Kırkpınar'ın provası" olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, büyük ortada Kemal Kıyı, küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, küçük orta küçük boyda Yunus Emre Uzuner, deste büyük boyda Rıza Durmuş, deste orta boyda Ramazan Yıldız Cilenker, deste küçük boyda Caner Baysal, ayak boyunda İlker Gönültaş, tozkoparanda Beytullah Sarı, teşvik 2'de Serhat Abay, teşvik 1'de Cemal Yiğit Purcu, minik 2'de Aydıncan Gümüşdağ ve minik 1'de Arda Bozkurt birinciliği elde eden isimler oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Taşçı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu takdim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
"Trabzon Ot Lezzetleri Festivali"nde davetlilere 75 çeşit yemek sunuldu"Trabzon Ot Lezzetleri Festivali"nde davetlilere 75 çeşit yemek sunuldu
Yol uygulamasında aracın çarptığı Jandarma Astsubay Argut yaralandıYol uygulamasında aracın çarptığı Jandarma Astsubay Argut yaralandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.