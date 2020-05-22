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15 aylık bebek uçak ambulansla Erzurum’dan Kayseri’ye getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Erzurum’da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, uçak ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Sağlık alanında, özellikle koronavirüs salgınında dünya ülkelerine parmak ısırtacak şekilde vatandaşlarına hizmet veren Türkiye, hem ülke içinde hem ülke dışında hastaların imdadına koşuyor.Bunun en güzel örnekleri de şehrimizde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, ERÜ ve diğer tıp merkezlerinde yaşanıyor.Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı atılımlar, hayat kurtarmaya devam ediyor.

15 aylık bebek uçak ambulansla Erzurum’dan Kayseri’ye getirildi

Erzurum’da metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık bebek, uçak ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.
Sağlık alanında, özellikle koronavirüs salgınında dünya ülkelerine parmak ısırtacak şekilde vatandaşlarına hizmet veren Türkiye, hem ülke içinde hem ülke dışında hastaların imdadına koşuyor.
Bunun en güzel örnekleri de şehrimizde bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, ERÜ ve diğer tıp merkezlerinde yaşanıyor.
Türkiye’nin sağlık alanında yaptığı atılımlar, hayat kurtarmaya devam ediyor. Özellikle hastaların kısa sürede bir ilden başka bir ile nakledilmesi konusunda hizmete sunulan hava ambulansları, hastaları hayata bağlama konusunda büyük rol oynuyor.
Erzurum Şehir Hastanesi’nde metabolik hastalık teşhisi konulan 15 aylık Muhammed Semih Aytekin’in doktorları, küçük çocuğun Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkini uygun gördü. Yapılan operasyon sonrasında sabah Erzurum’dan havalanan uçak ambulans, saat 08.10 civarında Kayseri Erkilet Havaalanına iniş yaptı.
112 ekipleri tarafından teslim alınan küçük Muhammed, kısa sürede Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne teslim edildi.

15 aylık bebek uçak ambulansla Erzurum’dan Kayseri’ye getirildi

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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