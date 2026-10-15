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Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, çocukluk yıllarında Almanya'da rahibeler tarafından büyütüldüğünü açıklamasının ardından gündeme gelen din değiştirdiği iddialarına yanıt verdi. İlk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim dinim İslam" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!
Sariye Nur Dönmez

Popstar yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan, geçtiğimiz günlerde çocukluk yıllarına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Almanya'da çocuk esirgeme kurumunda kaldığını ve kendisini rahibelerin büyüttüğünü söyleyen ünlü şarkıcının sözleri gündem olmuştu. Bayhan din değiştirdiğine yönelik iddialara açıklık getirdi.

Bayhan dan din değiştirdiği iddialarına yanıt! 1

Çocukluk yıllarını Almanya'da geçiren şarkıcı Bayhan, geçmişine ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'da kaldığı çocuk esirgeme kurumunda rahibeler tarafından büyütüldüğünü bir Youtube programında dile getiren Bayhan’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Bayhan dan din değiştirdiği iddialarına yanıt! 2

DİN DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Açıklamalarının ardından ortaya atılan iddialara yanıt veren Bayhan, çocukluğunun Almanya'da geçtiğini ve o dönemde Hristiyanlıkla tanıştığını yeniden hatırlattı.

  1. Sayfa'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, "Bayhan dinini değiştirdi" şeklindeki söylemlere karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim çocukluğum Almanya'da geçti ve çocuk esirgeme kurumunda kaldım ben. Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktı." İlk tanıdığı peygamberin Hz. İsa olduğunu belirten Bayhan, "İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'ydı. Hazreti İsa'yı hâlâ çok severim" dedi.

"BENİM DİNİM İSLAM"

Din değiştirdiği yönündeki iddiaları reddeden Bayhan, "Benim dinim İslam" şeklinde konuştu.

Çocukluk yıllarında Hristiyanlığı öğrenmiş olmasının bugün farklı bir dine mensup olduğu anlamına gelmediğini anlatan şarkıcı, geçmişte yaşadıklarının yanlış yorumlandığını ifade etti. Bayhan, basın mensupları tarafından sorulan müslümanlıkla ne zaman tanıştığına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Eskişehir'de yaşadığını belirten şarkıcı, o dönemde 11-12 yaşlarında olduğunu söyledi.

Bayhan, "Ben Eskişehir'e geldiğimde 11-12 yaşlarımda... O zaman yine bir halam vardı. Halamda kalmıştım. Bir camiye gitmiştim ve bir bayram namazında... Orada kendi kendime..." sözleriyle o yılları anlattı.

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sosyal medya Bayhan
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