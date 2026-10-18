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15 dakika sahada kalabilmişti! Galatasaray'dan Leao için resmi açıklama

Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçında sakatlanan yıldızı Rafael Leao için Sarı-Kırmızılılar'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

15 dakika sahada kalabilmişti! Galatasaray'dan Leao için resmi açıklama
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun kesin durumunun pazartesi günü gerçekleştirilecek detaylı kontrollerin ardından belli olacağını bildirdi.

RESMİ LEAO AÇIKLAMASI

15 dakika sahada kalabilmişti! Galatasaray dan Leao için resmi açıklama 1

Galatasaray'ın yaptığı bilgilendirmede, Rafael Leao'nun karşılaşmanın 77. dakikasında yaşadığı pozisyonun ardından kasık adalesinde zorlanma meydana geldiği belirtildi. Sahada ayağının kayması sonucu sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen yıldız oyuncunun günü tedaviyle geçirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

15 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcusu Rafael Leao, Gençlerbirliği deplasmanına yedekler arasında başladı. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna giren Portekizli yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

15 dakika sahada kalabilmişti! Galatasaray dan Leao için resmi açıklama 2

OKAN BURUK'TAN ZEMİN TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından Leao'nun sakatlığına değinerek zeminin durumuna tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun sağlık kontrollerinin yapılacağını ve ağrı hissetmesi nedeniyle daha büyük bir risk alınmadığını ifade etti.

Buruk, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor."

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