15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç muhteşem manzaralı evini satıyor... İşte değeri

Beyaz Magazin programında Serdar Ortaç hakkında bir iddia ortaya atıldı. “Serdar Ortaç elinde kalan son evi satılığa çıkarmış" denilen programda evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu açıklandı.

Programda "İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evde yok yok" denildi.

15 MİLYON LİRA ÖDEMİŞTİ

Serdar Ortaç yaz aylarında "Borçlar belimi büktü" diyerek bu yıl şarkı yapamadığını söylemişti. 15 milyon lira borç ödediğini belirten Ortaç, "Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" demişti.



