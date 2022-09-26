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Serdar Ortaç yatakta yaşadıklarını anlattı! "7 aydır koynumdasın"

26.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Demirkol'un programına konuk olan Serdar Ortaç "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Evlenmeden önce bir sevgilisiyle yaşadığı olayı anlatan Ortaç herkesi şaşırttı. Ortaç'ın yatakta olduğu sırada yatağın altında bulduğu günlükte yazılanlar ünlü şarkıcıyı şoke etmiş. İşte Serdar Ortaç'ın sevgilisiyle yaşadığı olayın detayları...

Serdar Ortaç, Doğu Demirkol'un progrmaı Alelade Show'a konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Ortaç "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerine Litvanyalı sevgilisiyle yaşadığı olayı anlattı.

Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç'ın anlattıkları herkesi şoke etti.

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Evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaşan Ortaç yatakta yaşadığı olayın detaylarını anlattı.

GÜNLÜĞÜ BULUNCA ŞOKE OLDU

"Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce" diyerek konuşmasına başlayan Serdar Ortaç şunları anlattı:

"Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?' Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim."
Serdar Ortaç tercüme ettirdiği şeyleri duyunca şoke olmuş. Ortaç bu kısmı ise şu şekilde yayında anlattı:

"KIZA ÖYLE BİR AŞIĞIM Kİ..."

"KIZA ÖYLE BİR AŞIĞIM Kİ..."
"Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü.
Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim."
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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç sevgilisi
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