Serdar Ortaç yatakta yaşadıklarını anlattı! "7 aydır koynumdasın"

Serdar Ortaç, Doğu Demirkol'un progrmaı Alelade Show'a konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Ortaç "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerine Litvanyalı sevgilisiyle yaşadığı olayı anlattı. Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç'ın anlattıkları herkesi şoke etti. Silikonlarını yeniletmişti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan beyaz bikinisini giyip poz verdi Evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummadığı bir olayla karşılaşan Ortaç yatakta yaşadığı olayın detaylarını anlattı.

GÜNLÜĞÜ BULUNCA ŞOKE OLDU

"Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce" diyerek konuşmasına başlayan Serdar Ortaç şunları anlattı:





"Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?' Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim."

Serdar Ortaç tercüme ettirdiği şeyleri duyunca şoke olmuş. Ortaç bu kısmı ise şu şekilde yayında anlattı:

"KIZA ÖYLE BİR AŞIĞIM Kİ..." "Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü.