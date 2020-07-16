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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri gençlerin gözüyle anıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 4.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 4. yıl dönümü anma etkinlikleri münasebetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde ‘Gençlerin Gözüyle 15 Temmuz’ başlıklı bir anma programı düzenlendi.
Covıd-19 küresel pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında çevrimiçi video platformu üzerinden düzenlenen etkinlikle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri yâd edildi. ZBEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama Araştırma Merkezi (MEDEM) koordinesinde 16 Temmuz Perşembe günü online video konferans yoluyla gerçekleştirilen programda FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı milletin ülkesini ve egemenliğini savunmak adına gösterdiği emsalsiz direnişin kahramanları anıldı.
MEDEM Müdürü Öğr. Gör. Elif Gür, etkinliğe ilişkin açıklamasında, merkez bünyesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın pandemi sebebiyle online olarak tertiplendiğini söyledi.
15 Temmuz’da vatan savunmasında gençlerin de en ön safhalarda yer alarak kendilerini hain darbecilerin kurşunlarına siper ettiğini hatırlatan Gür, “15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Programda gençler tarafından hazırlanan sunumlar izleyicilerle paylaşıldı. Sunumlarda gençlerin kritik süreçlerde ne kadar önemli görevler üstlendiği üzerinde duruldu. 15 Temmuz’da şehit olan 251 şehidin 53’ünün 15 ila 30 yaş arasında olması gençlerin hain darbe girişiminde ne kadar kritik görev üstlendiği verisi izleyicilerle paylaşıldı.

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