YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk Milleti’nin tarih boyunca iç ve dış düşmanlarına birlik ve beraberlik içinde karşı koymayı başarmış, yüce bir millet olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin birliği ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan hain darbe girişimi karşısında her kesim ve yaştan vatandaşımız büyük bir direniş göstermiştir” dedi.
Medeniyetlerin geçmişlerine ve geleneklerine sahip çıkarak tarihte kendilerine yer bulduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Bu darbe girişimi bir kez daha ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk gibi tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir liderin takipçileri ve canlarını vatan toprağı uğruna vermekten çekinmeyen isimsiz kahramanların evlatları olduğumuzu gösterdi. Bu kutsal toprakları bize emanet eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bağımsızlık ve bayrak uğruna nelere göğüs gerdiğini gelecek nesillere hak ettiği biçimde anlatmak, unutmamak ve unutturmamak en büyük görevimiz olmalıdır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımızın en büyük simgesi olarak dalgalanmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygı, gazilerimizi minnetle anıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Günal Eczanesi
Sehitkamil
Günay Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Ecem Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.