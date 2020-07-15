"Devletimizden maaş alan asker görünümlü hainler milletimizin vergileriyle alınan tanklarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve silahlarımızı halkımıza çevirerek, düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. O gece FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi hamd olsun ki Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişlerdir."

Bursa Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın kutlu ve daim olmasını diledi.

Meydanda toplanan binlerce kişi, 4 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Müftüsü Bekir Gerek ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Törene, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehit ve gazilerin 15 Temmuz gecesi kararlı ve dik duruşlarıyla bir destan yazdığını anlattı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türk milletinin iradesine yönelik gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinin 4. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin cesareti ve onurlu direnişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Vali Ayyıldız, "15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin yapmaya çalıştığı kalkışmayı, bu kahraman milletin çıplak ellerle bastırdığı destanın adıdır." dedi.

- Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Programda, Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş birer konuşma yaptı.