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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan bisiklet turuna, Mevlana Meydanı'nda damalı bayrakla start verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Rumi Görme Engelliler Derneği'nin düzenlediği tura, görme engelli bisikletçiler de katıldı.

Ay yıldızlı formaları ve bayraklarıyla etkinliğe katılan bisikletçiler turu, Alaaddin Bulvarı'nı geçerek başladıkları yerde tamamladı.

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Konya 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

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