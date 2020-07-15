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15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 11.00’da Bilecik Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 11.00’da Bilecik Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından çeşitli etkinlikler devam eden anma programı saat 20.00’da 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu. Son olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve katılımcılar 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazdığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bıraktı. Burada ki anma programı karanfil sunumuyla sona ererken, protokol üyeleri Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki programa geçtiler.

Cumhurbaşkanının millete seslenişi izlendi
Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlik kapsamında bir programda Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan burada ki program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete seslenişi sinevizyona yansıtılarak, canlı olarak izlendi. Ardından "30 Kurşun" şiirinin ardından izlenmesinin ardından, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun’un ‘Son Namaz’ adlı söyleşisi ile devam etti. Burada ki programın ardından saat 23:20’da Cumhuriyet Meydanından anma programı devam edecek.

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