YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. 15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük"

15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük"

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

"Evin tek çocuğuyum, yağmurlu havada dışarı bırakmayan annemden o gece helallik istediğimde 'Allah işini rast getirsin' dedi" - "Darbe, ülkeyi işgal hareketiydi. Namusumuza ve vatanımıza sahip olmak için dışarı çıktık, o ana kadar askerimizin darbe yapacağını düşünmüyorduk. Sokakta asker kıyafeti giymiş teröristlerin halka ateş ettiğini gördük"

İLHAMİ ERKILIÇ - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün düğün nedeniyle Ankara'da bulunan 4 çocuk babası, 44 yaşındaki Çılgı, Sıhhiye semtinde halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu sırada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi oldu.

Çılgı, AA muhabirine, "karanlık gece"de halkın tanklara karşı koyarak gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Ankara'da çocuklarını lunaparkta eğlendirirken F-16'ların alçaktan uçuş yapmasıyla tedirgin olup eve döndüklerini belirten Çılgı, "Televizyondan köprüleri askerlerin tuttuğunu görünce babam, darbe yapıldığını söyledi. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım da yaşanan olayın kalkışma olduğunu dile getirdi. Darbe olursa sonumuzun Suriye gibi olacağını öngörüp dışarı çıktık." diye konuştu.

Kızılay'a gitmek için 2 yeğeniyle evden çıktığını dile getiren Çılgı, Sıhhiye civarında koridor oluşturan polislerin ilerlemelerine izin vermemesi üzerine, onların yanında durduklarını söyledi.

- "Tekbirler eşliğinde tankların üstüne yürüdük"

Bu sırada vatandaşların da sokağa çıktığını ve tankların konvoy eşliğinde geldiğini anlatan Çılgı, şöyle devam etti:

"Sıhhiye'ye, tekbirler eşliğinde tankların üzerine yürüdük. Amacımız tanktaki askere 'Senin burada kardeşin, yeğenin, baban ya da ailen var, sen tankla kimin üzerine gidiyorsun?' demekti. Tanktaki asker kılıklı terörist, beylik silahıyla ateş ederek bacağımdan vurdu. Kasığımda yanma hissettim. Adım atmayınca vurulduğumu anladım, sonra yeğenlerim hastaneye götürdü."

Çılgı, sağlık personeli dışında kimsenin bulunmadığı hastanenin, yarım saat sonra ise yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazi Çılgı, "Darbe, ülkeyi işgal hareketiydi. Namusumuza ve vatanımıza sahip olmak için dışarı çıktık, o ana kadar askerimizin darbe yapacağını düşünmüyorduk. Sokakta asker kıyafeti giymiş teröristlerin halka ateş ettiğini gördük. Oradaki mücadelede Allah şehitlik nasip etmedi, gazilikle şereflendirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, vatandaşların da Erdoğan'a ve vatanına sahip çıkmasıyla darbenin püskürtüldüğünü vurgulayan Çılgı, şunları kaydetti:

"Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük. Evin tek çocuğuyum, yağmurlu havada dışarı bırakmayan annemden o gece helallik istediğimde 'Allah işini rast getirsin.' dedi. Karşımızdaki tanktı, elimizde tehdit unsuru bir şey yoktu ama sanki ellerimiz onların çelik tankını parçalayacak güçteydi. Onlara karşı korku yoktu, o zaman Seyit Onbaşı'yı daha iyi anladım."

Çılgı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi 15 Temmuz'un da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:51
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:50
Yatsı
21:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.