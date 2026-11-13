Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini oynayan genç oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sevgili olan Baysel'in bu ilişkisi uzun sürmemişti. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı’ndan ayrılan oyuncu sadece “Bitti” diyerek konuyu kapatmıştı.

Güzel oyuncunun adı şimdilerde ünlü futbolcu ile anılıyordu. Baysel'in bir dönem Derya Pınar Ak ile birlikte olan Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile beraber olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

'NE GÜZEL DUYMUŞSUNUZ'

Cemre Baysel bir mekan çıkışı görüntülendi ve hakkındaki aşk iddiaları soruldu. Baysel, 'Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte...' ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, muhabirlerin “Hayırlı olsun” dileklerine de “Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım’da kampta” diye karşılık verdi.