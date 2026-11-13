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Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da hayat verdiği Zeynep karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü ismin milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini oynayan genç oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sevgili olan Baysel'in bu ilişkisi uzun sürmemişti. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı’ndan ayrılan oyuncu sadece “Bitti” diyerek konuyu kapatmıştı.

Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu 1

Güzel oyuncunun adı şimdilerde ünlü futbolcu ile anılıyordu. Baysel'in bir dönem Derya Pınar Ak ile birlikte olan Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile beraber olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu 2

'NE GÜZEL DUYMUŞSUNUZ'

Cemre Baysel bir mekan çıkışı görüntülendi ve hakkındaki aşk iddiaları soruldu. Baysel, 'Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte...' ifadelerini kullandı.

Cemre Baysel milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu 3

Ünlü isim, muhabirlerin “Hayırlı olsun” dileklerine de “Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım’da kampta” diye karşılık verdi.

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Cemre Baysel Emirhan Topçu Güller ve Günahlar
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