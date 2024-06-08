15 yıl sonra takipleştiler… Hazal Kaya, Beren Saat sorusuna böyle yanıt verdi! Tavırları dikkat çekti

Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi hâlâ büyük bir ilgiyle izleniyor.

Tekrar bölümleriyle bile çok konuşulan dizide Nihal ve Bihter karakterine hayat veren Hazal Kaya ile Beren Saat'in dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedikleri iddia edilmişti.

Hatta, Kaya'nın Beren Saat'i düğününe bile çağırmadığı söylenmişti. Beren Saat'in düğününde de Hazal Kaya'yı görememiş olmamız bu iddiaları güçlendirmişti.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Hazal Kaya ve Beren Saat şimdi de 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündem oldu. Kaya'ya bunun nedeni sorulduğunda ise "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. İlişkilerin Instagram'dan takipleşmekle kurulduğunu düşünmüyoruz. Yeni takipleşmiş olabiliriz bizim için sorun değil" diyerek yanıt verdi. Kaya'nın tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaya'ya sosyal medyada; 'Gerilmiş sanki', 'Bu ne gerginlik?' gibi yorumlar yapıldı.