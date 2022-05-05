YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 16. Bodrum Uçurtma Festivali'ne doğru

16. Bodrum Uçurtma Festivali'ne doğru

05.05.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16. Bodrum Uçurtma Festivali'ne doğru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16. Bodrum Uçurtma Festivali düzenleneceği bildirildi.

Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, yazılı açıklamasında, 8 Mayıs Anneler Günü'nde sabah saatlerinden itibaren Gümbet Değirmenler mevkisinde başlayacak etkinliğin akşam saatlerine kadar devam edeceğini ifade etti.

Bodrum semalarının uçurtmalarla renkleneceğini belirten Karlıova, "Bu yıl 'bilgini paylaş' sloganıyla binlerce katılımcı eğitim için uçurtmalarını gökyüzüne salacak. Etkinlikte ücretsiz ikramlar da olacak. Festivalde, Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu Okul Aile Birliği'nce satılacak uçurtmalardan elde edilen gelirin tamamı okula bağışlanacak." ifadesini kullandı.

Karlıova, her uçurtmanın eğitim için bir tuğla olacağı festivalde yerel sanatçıların konseri, palyaço gösterileri, yüz boyama, uluslararası dansçılar, folklor gösterisi ve ilk kez seyirciyle buluşacak Bodrum Uçurtma Orkestrası'nın performansı yer alacak.

Çeşitli hediyelerin verileceği festivale, Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere bir çok kurumun destek vereceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Diyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıDiyarbakır'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıManisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:06
Yatsı
21:32
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.